le matériel basique dont je rêve en maternelle !

Alors, j'écris ce post en pensant à tous ces jeunes qui arrivent dans les classes maternelle sans savoir quels trésors y chercher ... ou bien quelles commandes de rentrée en matériel effectuer en priorité !

Bien sûr, si vous voyez des ajouts, n'hésitez pas à contribuer ! Ce billet n'en sera ainsi que plus riche !

Donc, si ma classe était riche, j'aurais:

-des mathoeufs de chez ASCO Celda (cf photo ci dessus)

-des animaux de tri et des assiettes colorées pour trier par taille, couleurs, sortes d'animaux...

- des voitures maths kids ou mathmobiles pour jouer au jeu des voyageurs d'Ermel

-des petits puzzles et des très grandes planches de puzzles à faire à plusieurs mains...

-des logicos

-des réglettes cuisenaires, avec ou sans modèle

-des clipos, gros légos, kaplas et autres jeux de construction

-de la dinette avec des sets de table à la bonne taille pour apprendre à jouer seul (facile à fabriquer et plastifier !)

-quelques poupées et poupons de toutes les ethnies..

-des cubes, cubes unions, jetons, cartes de couleurs, de nombres a profusion pour inventer mille jeux

- de la pâte à modeler (facile à ramollir au micro ondes en quelques secondes) et de quoi fabriquer une pâte à sel colorée

-des feutres bien sûr, épais, de qualité, de type giotto notamment, facile à attraper et à fermer.

-des craies grasses, des encres liquides, des peintures de différentes qualités et couleurs...

-des ballons souples en mousse et des petites balles plus dures, faciles à passer de main en main...

-des cordes, cerceaux, bâtons,briques, tapis et planches pour des parcours de motricité sans cesse renouvelés...

-des livres, beaucop de livres, bien rangés, faciles à manipuler, sans risque...

-quelques espaces pour dessiner et peindre debout, sur plan vertical...

et puis... un coin pour cuisiner, pour patouiller .. avec du mobilier adapté et si possible joli !

avec un ordinateur et une imprimante pour tirer tout de suite la dictée à l'adulte !

Un lecteur CD pour chanter en musique... Bref !

Le paradis quoi !!! (je l'ai connu ce paradis mais il a disparu hélas ! )

Voilà mon must ! et vous? qu'ajouteriez-vous?